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Коммерческая недвижимость в Пинск, Беларусь

2 объекта найдено
Производство с парковкой, с мебелью, с интернетом в Пинск, Беларусь
Производство с парковкой, с мебелью, с интернетом
Пинск, Беларусь
Площадь 498 м²
Продажа производства Адрес: г. Пинск, ул. Черняховского 1 к.1 Площадь – 497,9м2 Продажа поме…
€145,110
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Склад в Пинск, Беларусь
Склад
Пинск, Беларусь
Площадь 3 538 м²
Этаж 1/1
Торговые помещения, здание складов  г. Пинск, ул. Красноармейская, 18 к  Общая площадь: 3537…
€830,000
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