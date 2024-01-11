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Коммерческая недвижимость в Пересадский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Пересады, Беларусь
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Пересады, Беларусь
Площадь 1 501 м²
Количество этажей 2
Продается административно-складское (производственное) здание в аг. Пересады, Борисовский р-…
€200,400
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