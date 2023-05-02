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Склады в Пекалинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
2 999 м² Количество этажей 2
€ 2,186,933
Склады, торговые помещения, административные помещения д. Черницы, д. 3 Общая площадь: 2998.…
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