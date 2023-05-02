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Коммерческая недвижимость в Пекалинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Магазин в Пекалин, Беларусь
Магазин
Пекалин, Беларусь
254 м²
€ 13,675
  Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь…
Склад в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
2 999 м² Количество этажей 2
€ 2,186,933
Склады, торговые помещения, административные помещения д. Черницы, д. 3 Общая площадь: 2998.…
Коммерческая в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
18 м²
€ 319,087
Уникальное предложение для инвестиций в Республике Беларусь возле индустриального парка &laq…
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