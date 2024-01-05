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Продажа офисных помещений в Петришковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Офис с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 684 м²
Количество этажей 2
Продажа здания склада Адрес: г. Заславль, ул. Советская, д. 136а/2 Площадь – 1684 м2  Прода…
€1,54 млн
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