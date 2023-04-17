Купить производственное здание в Першайский сельский Совет, Беларусь

Производство 3 комнаты Першайский сельский Совет, Беларусь 3 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж

€ 409,667

Вы когда-нибудь мечтали иметь собственный бизнес на собственной земле? Чтоб рядом был запове…