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Коммерческая недвижимость в Першайский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство 3 комнаты в Першайский сельский Совет, Беларусь
Производство 3 комнаты
Першайский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Вы когда-нибудь мечтали иметь собственный бизнес на собственной земле? Чтоб рядом был запове…
€420,020
Realting.com
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