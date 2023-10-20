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Продажа офисных помещений в Пережирский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Седча, Беларусь
Офис
Седча, Беларусь
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
 Предлагаем Вашему вниманию комплекс складских и административных зданий, расположенных на з…
€151,139
Realting.com
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