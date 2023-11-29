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Коммерческая недвижимость в Поставский район, Беларусь

1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнат с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Юньковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Юньковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 14 м²
Количество этажей 2
Здание на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс ил…
€109,030
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