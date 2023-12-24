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Коммерческая недвижимость в Поставы, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Поставы, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Поставы, Беларусь
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
€49,428
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