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Коммерческая недвижимость в Поплавский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад 9 комнат с мебелью, с подъездными путями в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 9 комнат с мебелью, с подъездными путями
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 608 м²
Этаж 1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На участ…
€169,982
Realting.com
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