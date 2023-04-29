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Магазины в Папернянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин в Сёмково, Беларусь
Магазин
Сёмково, Беларусь
81 м² 1/1 Этаж
€ 53,922
Продается отдельностоящее здание магазина в аг. Сёмково
Realting.com
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