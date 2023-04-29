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Рестораны в Папернянский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Сёмково, Беларусь
Ресторан, кафе
Сёмково, Беларусь
536 м²
Цена по запросу
Административно-хозяйственное здание  со встроенным кафе в ближайшем пригороде Минска а…
Ресторан, кафе в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 315 м² Количество этажей 3
€ 1,572,725
Здание под отель с рестораном вблизи Минского моря Минский район, д. Приморье, ул. Центральн…
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