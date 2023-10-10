Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Папернянский сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Папернянский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис с парковкой, с мебелью, с интернетом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис с парковкой, с мебелью, с интернетом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Продажа коттеджа со складом для бизнеса д.Цнянка, ул.Рождественская, Минский район. Год пост…
€363,940
Realting.com
Перейти