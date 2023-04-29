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Производственные здания в Папернянский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 601,230
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Производство в Вишнёвка, Беларусь
Производство
Вишнёвка, Беларусь
1 400 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается производственно- складской комплекс площадью 1400 м.кв. + земельный участок для&nb…
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