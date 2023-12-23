Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Погостский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Погостский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Погостский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Погостский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
Закрытая база отдыха с собственным водоемом, рыбалка, активный отдых на квадроциклах. 800м с…
€281,150
Оставить заявку
Realting.com
Перейти