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Коммерческая недвижимость в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая со стеклопакетами, с парковка в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая со стеклопакетами, с парковка
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 443 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание бывшего детского сада в деревне Коробчицы с большим земельным участком. Об…
€87,913
Realting.com
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