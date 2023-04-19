Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Барановичский район
  5. Подгорновский сельский Совет

Купить коммерческую недвижимость в Подгорновский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческаяв Подгорновский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Подгорновский сельский Совет, Беларусь
114 м² 2/2 Этаж
€ 77,448
Продается дом отдыха семейного типа рядом с озером Гать. * Площадь: общая – 113,7 кв. …
Коммерческаяв Ежона, Беларусь
Коммерческая
Ежона, Беларусь
800 м²
€ 683,364
«Медвежья Завала» является агроусадьбой. «Медвежья Завала» - эт…
Realting.com
Перейти