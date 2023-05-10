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Производственные здания в Оршанский район, Беларусь

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4 объекта найдено
Производство 6 комнат в Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 498 м²
Этаж 1/1
€ 300,967
Производство 10 комнат в Болбасово, Беларусь
Производство 10 комнат
Болбасово, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
€ 28,273
Производство в Барань, Беларусь
Производство
Барань, Беларусь
Площадь 1 995 м²
Количество этажей 3
€ 36,116
Производство в Орша, Беларусь
Производство
Орша, Беларусь
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
€ 79,346
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