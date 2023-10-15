Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Новопогостский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Новопогостский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 13 комнат с парковкой, с мебелью, с подъездными путями в Новопогостский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 13 комнат с парковкой, с мебелью, с подъездными путями
Новопогостский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 13
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Уникальное место на берегу двух озер посреди соснового леса (озёра Укля и Обстерно, которые …
€370,987
Realting.com
Перейти