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Склады в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Новоколосово, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 521 м²
Этаж 1/1
Продажа складских помещений (зданий хранилищ) в п. Новоколосово Адрес: Минская обл., Столбцо…
€200,000
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