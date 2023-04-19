Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Столбцовский район
  5. Новоколосовский сельский Совет
  6. Производственные помещения

Купить производственное здание в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производствов Новоколосово, Беларусь
Производство
Новоколосово, Беларусь
1 354 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Realting.com
Перейти