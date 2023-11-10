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Коммерческая недвижимость в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Новоколосово, Беларусь
Производство
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 354 м²
Этаж 1/1
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Цена по запросу
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