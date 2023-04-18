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Купить коммерческую недвижимость в Неманский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Могильно, Беларусь
Коммерческая
Могильно, Беларусь
100 м²
€ 25,630
Участок под строительство агроусадьбы, зданий, бизнеса! Огорожен участок забором. На участке…

Параметры недвижимости в Неманский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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