ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Негорельский сельский Совет
Офисы
Продажа офисных помещений в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с парковкой, с в жилом доме
Минск, Беларусь
35 м²
1/18
Предлагаем к приобретению административное помещение, находящееся в современном многофункцио…
€388,188
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
37 м²
3/4
Торговое помещение 5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща ,…
€30,400
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Смолевичи, Беларусь
28 м²
1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование – магазин.) Магазин…
€20,579
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
14 м²
3/6
Машино-место в крытом новом паркинге (рядом ТЦ "Green City") по адресу: Скрипникова, 76. Рас…
€6,454
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Семежево, Беларусь
855 м²
2
Продается торговое помещение в Копыльском районе, в аг. Семежево,в центре поселка площадью 8…
€14,031
Рекомендовать
Офис 9 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Минск, Беларусь
9
423 м²
3
Офис общей площадью 422.8 м2, расположенный по ул. Бирюзова 10А. Офис расположен на 3 эта…
€276,876
Рекомендовать
Готовый бизнес со стеклопакетами, с мебелью, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
267 м²
2
Продаётся готовый бизнес с земельным участком на ул. Богуцкого. Объект состоит из: капиталь…
€271,264
Рекомендовать
Коммерческая 14 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Новодворский сельский Совет, Беларусь
14
1 772 м²
2
Продается СТО + мойка грузового и легкового а/т + Офис, полностью оборудованный комплекс для…
€1,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая с двором, с баней
Кобрин, Беларусь
66 м²
ЛОТ 3562. Агроусадьба расположена в бывшем родовом поместье одного из древнейших дворянских …
€126,278
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями, для бизнеса
Черницкий, Беларусь
370 м²
Готовый бизнес! В продаже производство ! Тротуарной плитки, Тротуарного борта, Бетонного заб…
€42,093
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
944 м²
3
Интересный объект по интересной цене в г. Слуцке! Предлагаем вашему вниманию отдельностоящее…
€176,696
Рекомендовать
Производство 6 комнат с подъездными путями, в оживленном месте, в частном секторе
Орша, Беларусь
6
1 297 м²
1/1
€140,309
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL