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Купить производственное здание в Негорельский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Негорельский сельский Совет, Беларусь
Производство
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 847 м²
€ 22,515
Продажа Производство/склад. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, около де…

Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь

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