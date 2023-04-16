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Купить коммерческую недвижимость в Негорельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Производствов Негорельский сельский Совет, Беларусь
Производство
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 847 м²
€ 22,515
Продажа Производство/склад. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, около де…
Коммерческаяв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Негорельский сельский Совет, Беларусь
9 550 м²
€ 18,012
Открытая площадка в перспективном месте. Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, ок…

Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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