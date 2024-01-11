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Коммерческая недвижимость в Новицковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Магазин в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (наименование - комплексный приемный пункт) общей площадью 103,6 кв.м в д. По…
€3,644
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