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Коммерческая недвижимость в Новосверженский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с подъездными путями, в частном секторе в Новый Свержень, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, в частном секторе
Новый Свержень, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продаётся производственно-складская площадка и помещение мастерских в д. Новый свержень Стол…
€25,684
Realting.com
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