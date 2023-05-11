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Коммерческая недвижимость в Новополоцк, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая 6 комнат в Новополоцк, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 1 301 м²
€ 682,898
Коммерческая 40 комнат в Новополоцк, Беларусь
Коммерческая 40 комнат
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 40
Площадь 1 662 м²
Этаж 1/1
€ 5,918
Коммерческая в Новополоцк, Беларусь
Коммерческая
Новополоцк, Беларусь
Площадь 19 м²
€ 2,003
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