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Коммерческая недвижимость в Новомышский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 953 м²
Количество этажей 2
Продаются два отдельно стоящие капитальные строения (наименование - зерносклады) в бывшем па…
€137,708
в месяц
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