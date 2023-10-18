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Магазины в Новогрудский район, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением в Новогрудок, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Новогрудок, Беларусь
Площадь 818 м²
Этаж 1
Продажа торгового помещения в Новогрудке Адрес: г. Новогрудок, ул. Садовая, д.5 Площадь – 81…
€386,842
Realting.com
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