Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Новогрудский район

Купить коммерческую недвижимость в Новогрудский район, Беларусь

Новогрудок
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Новогрудок, Беларусь
Коммерческая
Новогрудок, Беларусь
2 319 м² Количество этажей 3
€ 237,994
Производственно-административные здания на земельном участке 28 соток г. Новогрудок, ул. Лен…

Параметры недвижимости в Новогрудский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти