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Купить склад в Новодворский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Складв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новодворский сельский Совет, Беларусь
133 м² 1/1 Этаж
€ 196,335
Продажа Производственно складского помещения + открытая площадка + отдельно стоящее здание. …

Параметры недвижимости в Новодворский сельский Совет, Беларусь

недорогая
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