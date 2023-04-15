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Купить магазин в Новодворский сельский Совет, Беларусь

Гатово
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1 объект найдено
Магазинв Гатово, Беларусь
Магазин
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 211,645
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…

Параметры недвижимости в Новодворский сельский Совет, Беларусь

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