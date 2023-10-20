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Коммерческая
Беларусь
Новодворский сельский Совет
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Новодворский сельский Совет, Беларусь
коммерческая недвижимость
6
офисы
3
Ресторан, кафе
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