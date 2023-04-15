Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Новодворский сельский Совет
  6. Производственные помещения

Купить производственное здание в Новодворский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство 8 комнатв Новый Двор, Беларусь
Производство 8 комнат
Новый Двор, Беларусь
8 Количество комнат 290 м² 1/1 Этаж
€ 171,117
Грузовое СТО в продажу   Предлагаем в продажу грузовое СТО с оборудованием. Площадь, 29…

Параметры недвижимости в Новодворский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти