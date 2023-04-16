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Купить ресторан в Нарочский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнатв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат
Нарочский сельский Совет, Беларусь
10 Количество комнат 740 м² 1/2 Этаж
€ 28,822
Ресторан BBQ прямо на берегу озера Нарочь Уникальное предложение. Продается готовый и прибыл…

Параметры недвижимости в Нарочский сельский Совет, Беларусь

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