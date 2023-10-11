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Магазины в Миорский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте в Миоры, Беларусь
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
€28,762
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте в Дисна, Беларусь
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
€14,617
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