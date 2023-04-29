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Коммерческая недвижимость в Миорский район, Беларусь

Перебродский сельский Совет
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1 объект найдено
Коммерческая в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м² Количество этажей 3
€ 305,558
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
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