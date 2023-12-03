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Коммерческая недвижимость в Миоры, Беларусь

1 объект найдено
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте в Миоры, Беларусь
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
€28,001
в месяц
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