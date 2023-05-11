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Кафе и рестораны в Мядельский район, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнат в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 740 м²
Этаж 1/2
€ 29,137
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