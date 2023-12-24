Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Мухавецкий сельский Совет
  5. Магазины

Магазины в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное для бытового обслуживания населения) …
€10,430
Оставить заявку
Realting.com
Перейти