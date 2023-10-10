Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Мухавецкий сельский Совет
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
3
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство с отдельным входом в Каменица Жировецкая, Беларусь
Производство с отдельным входом
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 105 м²
Этаж 1
€47,265
Realting.com
Перейти