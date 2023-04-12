Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Беларуси

рестораны
51
отели
2
офисы
371
производственные здания
133
инвестиционная недвижимость
2
склады
102
магазины
376
готовый бизнес
2
Показать больше
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин 3 комнатыв Столбцы, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 44,887
Продается отдельно стоящее здание магазина   с принадлежащей ему парковкой в центр…
Коммерческая 2 комнатыв Минск, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 1,374,086
Складской комплекс в собственность в восточной части города Бреста общей площадью капитальны…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
14 м² 2/6 Этаж
€ 36,642
Инвестиции в недвижимость - Гарантия сохранения средств + стабильный доход! Внимание: Эксклю…
Коммерческаяв Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
15 м² Количество этажей 12
€ 8,703
Продаётся машиноместо г. Минск, пр-т Независимости, д.168/1. Каркасно-блочный дом 2007 года …
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
40 м² 1/25 Этаж
€ 76,798
Продажа торгового помещения в комплексе Minsk World   Предлагаем в продажу торговое пом…
Офис 10 комнатв Минск, Беларусь
Офис 10 комнат
Минск, Беларусь
10 Количество комнат 237 м² 2/2 Этаж
€ 154,814
Продаётся помещение под офисы в центре Минска с арендаторами (можно без) → Помещение на…
Офисв Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
43 м² Количество этажей 2
€ 39,390
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
29 м² 6/6 Этаж
€ 32,978
Продается офисное помещение площадью 29.02 кв.м. Помещение без отделки Здесь можно озна…
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
120 м² Количество этажей 2
€ 4
Сдаем в аренду торговое помещение площадью 120 кв.м., расположенное на втором этаже супермар…
Коммерческаяв Юзуфово, Беларусь
Коммерческая
Юзуфово, Беларусь
305 м² 1/1 Этаж
€ 58,536
For sale, ag. Yuzufovo, Minsk district, Myadelskoye, for example, 16 km from MKABL area 305 …
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/2 Этаж
€ 56,796
Нежилое помещение (бывшая 1 - комнатная квартира, выведенная в нежилой фонд) в собственность…

Регионы с недвижимостью на продажу

Гомельская область
Гомель
Орша
Боровлянский сельский Совет
Могилёв
Ждановичский сельский Совет
Барановичи
Бобруйск
Лида
Борисов
Кобрин
Колодищанский сельский Совет
Витебск
Щомыслицкий сельский Совет
Марьина Горка
Боровляны
Молодечно
Папернянский сельский Совет
Смолевичи
Полоцк

Параметры недвижимости в Беларуси

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти