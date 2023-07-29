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Коммерческая недвижимость в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое в Минск, Беларусь
Другое
Минск, Беларусь
Площадь 11 м²
Количество этажей 4
Общая площадь 11.3 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
€ 3,989
Realting.com
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