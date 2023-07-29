Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Минск
  5. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на горы в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
442
рестораны
13
производственные здания
10
склады
10
магазины
84
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Склад 20 комнат в Минск, Беларусь
Склад 20 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 20
Площадь 2 600 м²
Этаж 1
Повышенный ж.д. путь –позволяет разгрузку сыпучих грузов на две стороны. Территория&nb…
€ 3,172,750
Готовый бизнес в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес
Гродно, Беларусь
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый бизнес с земельным участком на ул. Богуцкого. Объект состоит из: капиталь…
€ 262,885
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
€ 95,183
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
Гараж в гаражном кооперативе, смотровя яма, подвал, оборудован полками, стеллажами
€ 3,626
Магазин в Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
Этаж 1/1
Торговый павильон в собственность в микрорайоне Южный города Бреста общей площадью 34,9 кв.м…
€ 13,598
Офис 2 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/9
Продаётся изолированное помещение, г. Минск, ул. Мясникова 27 (Р-н Независимости, Немига, Ро…
€ 116,939
Коммерческая в Прилепы, Беларусь
Коммерческая
Прилепы, Беларусь
Площадь 1 100 м²
Этаж 2/2
€ 181,300
Магазин в Ивенец, Беларусь
Магазин
Ивенец, Беларусь
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продажа готового бизнеса! Отдельно стоящее здание с арендатором (аптека) Воложинский р-н, г.…
€ 44,872
Коммерческая в Новополоцк, Беларусь
Коммерческая
Новополоцк, Беларусь
Площадь 19 м²
В районе нефтяного техникума в г.Новополоцке в гаражном кооперативе "Мотор" продаё…
€ 1,994
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
€ 3,173
Коммерческая в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 000 м²
Продается участок 12 га соснового леса с озером 3,9 га (собственность). Белоруссия, Логойски…
€ 493,435
Офис 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
В историческом центре города на ул. Социалистической дом 28 продается полдома с центральными…
€ 63,455
Realting.com
Перейти