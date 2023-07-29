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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Минске, Беларусь

рестораны
13
офисы
132
производственные здания
10
склады
10
магазины
84
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