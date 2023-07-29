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Отели в Минске, Беларусь

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1 объект найдено
Отель 10 спален в Минск, Беларусь
VIP
Отель 10 спален
Минск, Беларусь
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 2
Продается апарт-отель в центре города Общая площадь (по экспертизе с учетом перегородок) …
€ 1,631,700
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