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Готовый бизнес в Минской Области, Беларусь

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254
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1 объект найдено
Готовый бизнес 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 17
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь…
€566,370
Realting.com
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